Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве президента Гаити

В Сети появились кадры задержания подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Он был застрелен в ночь на 7 июля.

По подозрению задержаны 26 колумбийцев и два американца. На кадрах видно, как полиция заводит их в помещение и сажает на пол.

По данным министра обороны Колумбии, часть из них — отставные военные южноамериканской страны. Еще двое — американцы гаитянского происхождения. Их зовут Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. На допросе они сказали, что не хотели убивать президента Гаити, им было поручено его арестовать.

В ночь на 7 июля вооруженная группа проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Преступники убили главу государства и ранили его жену Мартин Моиз. В стране введено военное положение. Оно будет действовать 15 дней.

Заместитель руководителя Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Дмитрий Бурых считает, что Жовенеля Моиза могли убить из-за разборок между участниками наркотрафика. Эксперт не исключил, что в преступлении могут быть замешаны колумбийские наркобароны.