СМИ раскрыли источники доходов талибов*

После свержения правительства Афганистана движение «Талибан»* восстановило контроль над экономикой страны. Последние же 20 лет талибы* получали доходы от продажи наркотиков, а также других продуктов. Об этом сообщила газета Financial Times.

«В частности, налоги на такие товары, как топливо и сигареты, проходящие через страну, не имеющую выхода к морю, с населением 40 млн человек», — сказано в статье.

По данным газеты, дополнительно они получили деньги в виде налогов на импортируемое топливо и от незаконной добычи полезных ископаемых.

Издание написало, что после захвата власти перед «Талибаном»* встала проблема с выплатой зарплат госслужащим и с функционированием госучреждений. Авторы статьи отметили, что коррупция в кабмине свергнутого президента Ашрафа Гани дала талибам* возможность расположить к себе многих афганцев, которые устали давать взятки. При этом многие местные жители уже забрали свои деньги из банков.

«Такой вид сбоев уже начинает подрывать экономическое положение, которое построил „Талибан“*», — заявил эксперт по Афганистану, консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд.

«Талибан»* — террористическое движение, запрещенное в России.