СМИ: проблемы с поставками iPhone из-за коронавируса продлятся до апреля

Сложности и задержки при сборке комплектующих новых смартфонов компании Apple могут продлиться до апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщила газета Nikkei Asian Review, заводы Apple работают на 30–50% своей мощности. Даже несмотря на то, что темпы производства были восстановлены, проблемы с поставками пока останутся. Apple планировала запустить сборку бюджетной версии iPhone уже к концу этого месяца, но проект пришлось отложить.

По словам источника газеты, близкого к производственным линиям Apple, поставщики делают сейчас все возможное, чтобы произвести и отгрузить новый бюджетный iPhone в течение четырех недель.

Он также указал, что в интересах компании избежать задержек, иначе это повлияет на стратегию продаж новых продуктов Apple во второй половине 2020 года. Это значит, что будут отложены все презентации и выпуски новых устройств компании.

Ранее сообщалось, что Apple ограничит поставки смартфонов iPhone по всему миру из-за вируса.