СМИ: ПНС и армия Хафтара обменялись обвинениями в нарушении перемирия в Ливии

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара (ЛНА) обвинила правительство национального согласия (ПНС) Ливии в нарушении перемирия. ПНС зеркально обвинила ЛНА в том же самом.

Ливийское издание Al-Marsad со ссылкой на генерала ЛНА Аль-Мабрука аль-Газви сообщило о том, что силы ПНС нарушили соглашение о прекращении огня в ночь на воскресенье, 12 января. После этого телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на военные источники ПНС сообщил, что войска Хафтара нарушили перемирие в столице Ливии — Триполи.

Ранее ЛНА объявила о том, что прекращает боевые действия и операции на западе Ливии с полуночи 12 января по местному времени (01:00 по Москве). Единственное условие, которое выдвинули силы Хафтара — соблюдение условий перемирия со стороны ПНС. В случае нарушения договоренностей, ЛНА пообещала жесткий ответ.

8 января во время встречи в Стамбуле президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали враждующие стороны в Ливии прекратить ведение огня в ночь на 12 января. Лидеры стран договорились оказывать всестороннее содействие урегулированию ливийского конфликта.