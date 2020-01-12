Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта», — указано в пресс-релизе.

Помимо этого, Путин в беседе с Эрдоганом упомянул и прошедшие переговоры канцлером ФРГ Ангелой Меркель, уточняет «Газета.ru». Кроме того, российский лидер также рассказал турецкому коллеге о ряде телефонных разговоров с другими лидерами региональных государств.

Лидеры стран выразили намерение способствовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию.