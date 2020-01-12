    12 января 2020, 00:56

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

    Александра Каширина

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Ливии и подтвердили общее стремление сотрудничать в разрешении ливийского конфликта. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

    Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

    «Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта», — указано в пресс-релизе.

    Помимо этого, Путин в беседе с Эрдоганом упомянул и прошедшие переговоры канцлером ФРГ Ангелой Меркель, уточняет «Газета.ru». Кроме того, российский лидер также рассказал турецкому коллеге о ряде телефонных разговоров с другими лидерами региональных государств.

    Лидеры стран выразили намерение способствовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию.