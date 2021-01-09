СМИ: пассажирский Boeing разбился после вылета из Джакарты

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился через несколько минут после вылета из Джакарты, написали СМИ. По предварительной информации, на борту было порядка 60 человек.

Как пишет ТАСС, о крушении самолета со ссылкой на местное ТВ сообщило агентство Синьхуа. Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что с Boeing 737-500 была потеряна связь. Самолет через четыре минуты после взлета резко потерял более 10 тысяч футов высоты (более трех километров — прим. ред.).

Позже информацию о потере связи с бортом подтвердила представитель Министерства транспорта Индонезии Адита Иравати. Она уточнила, что самолет вылетел из Джакарты и направлялся в город Понтианак, расположенный в провинции Западный Калимантан.

Пилоты перестали отвечать на сообщения в 14:20 по местному времени (10:20 по московскому). После этого была развернута поисково-спасательная операция. Также данные о потере связи подтвердил представитель поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф. Согласно неподтвержденной информации, на борту находились более 50 пассажиров.