Пассажирский Boeing пропал с радаров вскоре после вылета из Джакарты

Самолет Sriwijaya Air потерял связь вскоре после вылета из столицы Индонезии — Джакарты. Эту информацию подтвердили в Министерстве транспорта страны. Специалисты начали поисково-спасательную операцию.

По словам представителя министерства Адиты Иравати, последний раз пилоты самолета выходили на связь в 14:20 по местному времени (10:20 по московскому). После потери связи организовали поисково-спасательную операцию. Иравати пообещала предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления, пишет South China Morning Post.

Boeing 737-500 индонезийский авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты в город Понтианак, расположенный в провинции Западный Калимантан. Борт выполнял рейс SJ182.

Согласно информации сервиса Flightradar24, с лайнером потеряли связь, когда он выполнял маневр в небе над водой. Сейчас все обстоятельства выясняются.