СМИ: Папа Римский избежал заражения коронавирусом

Папа Римский Франциск накануне почувствовал себя дурно. Медики его обследовали на предмет коронавируса. Все оказалось в порядке — инфекции в организме главы католической церкви не нашли.

Как сообщило агентство Reuters, занемог понтифик из-за простуды. Ни о каком коронавирусе речи не идет. Проверить Франциска решили, потому что в Италии сейчас бушует инфекция. В Ватикане пока эту информацию официально не подтвердили.

Ранее стало известно, что 83-летний Папа Франциск почувствовал себя плохо и отменил несколько мероприятий. За всеми встречами, в которых он не смог по состоянию здоровья принять участие, Папа Римский будет следить из своей резиденции в Ватикане. От коронавируса в Италии умерли 52 человека. Заражены в этой европейской стране более двух тысяч человек.

Всего в мире с декабря 2019 года, когда в китайском Ухане зафиксировали первые случаи заболевания, от заразы умерли более трех тысяч человек. Общее количество зараженных — более 90 тысяч человек.