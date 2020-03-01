Папа Римский вышел к верующим после новостей о коронавирусе

Слухи о поразившем Папу Римского Франциска коронавирусе оказались преувеличенными. Понтифик вышел 1 марта на площадь святого Петра в Ватикане для традиционной проповеди. Папа покашливал.

Папа Римский Франциск перед тем отменил ряд мероприятий, намеченных на прошедшую неделю. Представители понтифика отмечали, что такое решение пришлось принять из-за недомогания Папы. Тем не менее Франциск появился перед верующими, чтобы провести традиционную воскресную аудиенцию на главной площади Ватикана.

Папа Франциск отметил, что вынужден отменить традиционную поездку в городок Аричча недалеко от Рима.

«К сожалению, простуда вынуждает меня не принять участие в них в этом году. Я буду следить за ними отсюда», — заявил папа. Его слова привело РИА «Новости».

Представители Папы напомнили, что он ежегодно уединяется в городе Ариччо в 15 километрах от Рима. Это происходит перед Пасхой. Папа с другими членами Римской курии уединяется, чтобы провести неделю в благочестивых размышлениях и молитвах.