СМИ: отчет медкомиссии показал, что смерть Марадоны наступила из-за халатности врачей

Медицинская комиссия, которая выясняла обстоятельства смерти, Диего Марадоны озвучила свои заключения. По мнению экспертов, врачи не оказывали аргентинскому журналисту помощь должным образом.

«С его [Марадоны] медицинскими показателями его должны были лечить другим образом», — сказано в статье газета Clarín. Издание получило информацию у источников, знакомых с ситуацией.

Медкомиссия считает, что врач Марадоны Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачов не обратили достаточно внимания на проблемы пациента с сердцем, а также на цирроз. Кроме того, они не обеспечили ему должный уход.

Комиссия заявила, что Марадона умер во сне в период с 04:00 до 06:00 (с 10:00 до 12:00 по московскому времени) 25 ноября 2020 года. До этого сообщалось, что прибывшая на место бригада скорой помощи написало время 13:15 (19:15 по московскому времени).

Новые данные не совпадают с показаниями медсестры Дайяны Мадрид. Она изначально говорила, что заходила в комнату к спортсмену утром. Позже однако женщина призналась, что не видела его, но слышала, его шаги по комнате примерно в 07:30 (13:30 по московскому времени).

Некоторые юристы полагают, что новая информация может привести к ужесточению статью по делу о смерти Марадоны. Сейчас рассматривается статья «Причинение смерти по неосторожности». По ней грозит до пяти лет тюрьмы. Однако ее могут заменить на «Причинение смерти с косвенным умыслом». Это уже от 8 до 25 лет тюрьмы. Третий вариант — «Неоказания помощи, повлекшее смерть» (от 5 до 15 лет тюрьмы). По делу проходят семь человек. Среди них — Косачов, Луке и Мадрид. Полный отчет комиссии будет опубликован в мае.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Она привела к отеку легких. В марте 2021 года сотни людей вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием провести тщательное расследование обстоятельств смерти Марадоны. Сейчас в Аргентине продолжается расследование о предполагаемой халатности со стороны врачей легендарного футболиста.