Сотни аргентинцев потребовали честного расследования смерти Марадоны. Видео

В центре аргентинской столицы собрались сотни жителей Буэнос-Айреса и дочь Диего Марадоны. Они вышли на улицы с требованием провести тщательное расследование обстоятельств смерти идола нации.

Как сообщило РИА «Новости», фанаты Марадоны хотят знать, была ли его смерть убийство или виной его гибели стала медицинская халатность. Они перекрыли один из проспектов, поют песни и пьют пиво. Полиция наблюдает за происходящим.

Сейчас в столице по запросу министерства юстиции работает медицинская комиссия, которая должна сделать окончательные выводы о причине смерти легендарного футболиста.

«Мы хотим справедливости, мы думаем, что расследование не доведут до конца», — заявил один из митингующих.

Ранее следователи обвиняли в непредумышленном убийстве Марадоны его лечащего врача Леопольдо Луке. Он отвергает возможность медицинской ошибки.

Как сообщил канал Sky, поклонники футболиста несут транспаранты с надписями: «Он не умер, его убили!» и «Справедливость для Диего. Суд и наказание виновных».

По официальной версии Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года от сердечного приступа.