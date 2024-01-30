30 января 2024, 15:34
СМИ определили бойцов ЧВК «Вагнер» в Африку
Bloomberg: бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти странах Африки
Российский «Африканский корпус» пополнят бойцы ЧВК «Вагнер» для военного присутствия в пяти странах континента. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, новый корпус сформируют из новичков и бывших вагнеровцев к середине 2024 года. Их разместят в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Источник Bloomberg, заявил, что речь идет о наборе 20 тысяч человек.
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Агентство также отметило, что на минувшей неделе порядка 100 российских военных прибыли в Буркино-Фасо. Им доверили обеспечение безопасности президента Ибрагима Траоре.
Bloomberg со ссылкой на советника президента ЦАР Патрика Била Коягбеле сообщил, что в стране построят базу для российских военных. Сейчас на территории республики размещены две тысячи военных из РФ.
Агентство не исключило присутствия российских военных в Нигере. Это может вызвать беспокойство США, поскольку там находится американская база.
Ранее спонсируемая США ЧВК Bancroft предложила правительству ЦАР свои услуги. Никаких конкретных договоренностей стороны не достигли.
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