Мир 30 января 2024, 15:34 СМИ определили бойцов ЧВК «Вагнер» в Африку Bloomberg: бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти странах Африки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский «Африканский корпус» пополнят бойцы ЧВК «Вагнер» для военного присутствия в пяти странах континента. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, новый корпус сформируют из новичков и бывших вагнеровцев к середине 2024 года. Их разместят в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Источник Bloomberg, заявил, что речь идет о наборе 20 тысяч человек.

Реклама

Агентство также отметило, что на минувшей неделе порядка 100 российских военных прибыли в Буркино-Фасо. Им доверили обеспечение безопасности президента Ибрагима Траоре.

Bloomberg со ссылкой на советника президента ЦАР Патрика Била Коягбеле сообщил, что в стране построят базу для российских военных. Сейчас на территории республики размещены две тысячи военных из РФ.

Агентство не исключило присутствия российских военных в Нигере. Это может вызвать беспокойство США, поскольку там находится американская база.

Ранее спонсируемая США ЧВК Bancroft предложила правительству ЦАР свои услуги. Никаких конкретных договоренностей стороны не достигли.