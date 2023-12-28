28 декабря 2023, 08:05
Американская ЧВК предложила свои услуги властям Центральноафриканской Республикой
AFP: ЧВК Bancroft под контролем Госдепа провела переговоры с правительством ЦАР
Спонсируемая Госдепом США частная военная компания Bancroft предложила правительству Центральноафриканской Республики свои услуги. Представитель компании подтвердил Agence France-Presse проведение переговоров о сотрудничестве.
Он опроверг наличие базы ЧВК Bancroft в ЦАР, но подтвердил проведение переговоров о сотрудничестве. По словам представителя компании, с правительством обсудили будущую деятельность.
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«Начиная с июля, Bancroft согласовала рамки для обсуждения возможных будущих действий с правительством ЦАР. Это все», — заявил представитель компании.
В африканской стране работала российская ЧВК «Вагнер». Руководство компании заявляло, что ее бойцы в частности помогли в розыске убийц китайцев на золотом руднике в Чимболо.
МИД России обвиняло США во вмешательстве в дела стран Африки. Министр Сергей Лавров заявлял, что американские власти пытались навязать им партнеров.
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