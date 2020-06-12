СМИ: ООН узнала о происхождении ракет, которые атаковали объекты Saudi Aramco

Крылатые ракеты, которые применяли во время атаки на объекты саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, произвели в Иране. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — приводит агентство Reuters текст доклада главы ООН.

В документе говорится, что беспилотники, которые запускали эти ракеты, также сделали в Иране. На обломках ракет нашли надписи на фарси, а их конструкционная особенность присуща иранскому оружию.

В декабре 2019 года в ООН заявили, что не могут подтвердить причастность Ирана к атакам по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Расследование продолжалось все это время.

14 сентября 2019 года беспилотники выпустили ракеты по двум крупнейших предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Саудовская Аравия на время лишилась более 50% добытой нефти. Мировые цены на черное золото тогда резко взлетели вверх. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.