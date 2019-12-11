ООН не нашла доказательств причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco

Организация Объединенных Наций не смогла подтвердить, что Иран стоит за атаками по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Однако расследование продолжается.

«(ООН — прим. ред.) не может независимо подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение или были переданы (Ирану — прим. ред.) в нарушение резолюций (Совбеза — прим. ред.) ООН», — сказано в докладе генсека ООН Совбезу. Документ оказался в распоряжении агентства Bloomberg.

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Тем не менее специалисты ООН продолжают изучать обломки дронов и крылатых ракет, которые удалось найти на месте нападения. Организация и дальше намерена искать новую информацию о произошедшем. Результаты расследования обнародуют «в надлежащее время», говорится в докладе.

Объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco 14 сентября атаковали крылатые ракеты и беспилотники. В итоге Саудовская Аравия лишилась более 50% добытой нефти. Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за случившееся. Однако Эр-Рияд, заявил, что те не могут стоять за нападением. В итоге Саудовская Аравия, а также США обвинили в произошедшем Иран. Тегеран, в свою очередь, отверг все обвинения в свой адрес.