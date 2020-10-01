СМИ объяснили решение США не присоединяться к санкциям против Белоруссии

США не будут вводить санкции против Белоруссии совместно с Канадой и Великобританией. В Вашингтоне надеются ввести ограничения в отношении Минска, согласовав их с Евросоюзом.

Соединенные Штаты рассчитывают на скорейшее урегулирование разногласий между членами ЕС по Белоруссии. Не исключено, что произойдет это уже на неделе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Американская сторона уже подготовила пакет санкционных мер. Когда именно о нем объявят, неизвестно.

Ограничения против президента Белоруссии Александра Лукашенко, напомнила газета «Известия», накануне ввели Лондон и Оттава. Они коснулись и других высокопоставленных лиц республики. Указанным в санкционном списке лицам запрещен въезд на британскую и канадскую территории. Их активы, находящиеся в юрисдикции Великобритании, заморозят.

Главы МИД стран-участниц Евросоюза так и не сумели согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых введут ограничения за фальсификацию выборов, применение насилия и нарушение прав человека.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались протесты. Победителем голосования в шестой раз стал Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1%. В первые дни протестные акции активно подавляли силовики. Они применяли против вышедших на улицы слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты.