Кинокритик назвал отличие «Ведьмака» от «Игры престолов»

Кинокритик Егор Москвитин высоко оценил сериал Netflix «Ведьмак». Во время беседы с «360» он категорически не согласился с тем, что новое многосерийное шоу — это «убийца» ставшей культовой «Игры престолов». У фильмов слишком разная этика.

«Единственное, что меня смущает, это позиционирование „Ведьмака“ как убийцы „Игры престолов“. У них абсолютно разные не только эстетики, но и этики. Один из этих сериалов („Игра престолов“ — прим. ред.) — это такое зеркало реального мира, так как у него сложная геополитическая структура. А „Ведьмак“ — это именно та фэнтези-история, в которой ты захочешь спрятаться от реальности. Настоящая сказка», — пояснил Москвитин. Собеседник добавил, что если зрители сделают скидку на некую непосредственность и наивность «Ведьмака», то получат во время просмотра настоящее удовольствие.

Кинокритик подчеркнул, что фильм получился сочным, красочным, забавным и насыщенным событиями. Несмотря на все плюсы нового творения Netflix, у него нет шансов повторить успех «Игры престолов». Сериал от HBO так сильно срезонировал по всему миру, потому что поднял целый ряд важнейших конфликтов в современном мире, тогда как «Ведьмак» — это приключение.

Сериал «Ведьмак» по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского вышел 21 декабря на стриминговом сервисе Netfliх. Всего в первом сезоне восемь эпизодов. Главную роль — истребителя чудовищ Геральта из Ривии — исполнил британский актер Генри Кавилл, который ранее сыграл в кино Супермена.