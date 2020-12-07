СМИ назвали возможные причины появления неизвестной болезни в Индии

Отравление испарениями от средств защиты от комаров и опасных химических соединений — это неофициальная версия произошедшего. Медики продолжают следить за состоянием заболевших и исследовать анализы. Точную причину вспышки болезни предстоит выяснить специалистам из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.

Накануне более 350 жителей юга Индии попали в больницы со схожими симптомами. Люди жаловались на дрожь, головокружение и приступы эпилепсии. Врачи не смогли никому из них поставить диагноз. Один человек умер от неизвестной болезни. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Местные медики сообщили, что более 180 человек уже отправили на амбулаторное лечение. Около 160 пациентов остаются в больницах. В центральном государственном госпитале в Виджаяваде на всякий случай подготовили полсотни дополнительных коек.