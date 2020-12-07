СМИ: более 300 человек госпитализировали в Индии из-за неизвестной болезни

В Индии в больнице оказались более 300 человек. Их госпитализировали со схожими симптомами, но диагноз установить пока не удалось. Тесты на коронавирус у пациентов отрицательные. Один человек погиб.

С неизвестной болезнью столкнулись медики штата Андхра-Прадеш на юге страны, сообщила газета The Hindu.

Все, кто обратился за врачебной помощью, жаловались на головную боль, головокружение и обмороки. У них также наблюдались характерные для эпилепсии симптомы.

Поступать с ними жители города Элуру стали еще 5 декабря. К полуночи 6 декабря число госпитализированных достигло 315 человек. Среди них 70 женщин и 46 детей. Скончался один заболевший.

Большинство пациентов стабильны. Им сделали тесты на COVID-19. Результаты анализов отрицательные.

У специалистов пока не получилось выявить возбудителя болезни. Образы воды, продуктов питания и крови госпитализированных отправили на экспертизу.

В органах здравоохранения считают, что массовое заражение могло произойти из-за загрязнения воздуха. Не исключено, что люди заболели из-за употребления в пищу некачественных продуктов.