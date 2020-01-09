СМИ назвали версию западных спецслужб о крушении Boeing 737 в Иране

Крушение самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном могло произойти из-за технической неисправности. Такое предположение сделали специалисты западных разведывательных служб.

Версию случившегося озвучило агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады. Один из двигателей пассажирского лайнера мог перегреться, и этому якобы есть определенные свидетельства. Случившееся, по мнению разведки, и могло послужить причиной трагедии.

Кроме того, уверил собеседник агентства, западная разведка исключила вероятность того, что Boeing 737 сбили ракетой.

Украинский самолет рухнул утром 8 января почти сразу же после взлета недалеко от аэропорта в Тегеране. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли. В Киев транзитным рейсом летели граждане нескольких стран, в том числе и украинцы.

Четверг, 9 января, объявлен на Украине днем траура.

Расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия. По предварительным данным, двигатель Воеing 737 мог загореться из-за технической неисправности, что и привело к катастрофе.