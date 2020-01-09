Зеленский объявил 9 января днем траура по погибшим при крушении Boeing 737 в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский решил объявить 9 января в стране днем траура. Украина почтит погибших в авиакатастрофе в Тегеране, где накануне разбился Boeing 737.

Соответствующий указ главой государства уже подписан, сообщили в пресс-службе Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ в Тегеране (Иран)», — говорится в публикации на сайте украинского лидера.

На Украине приспустят государственные флаги. Все развлекательные мероприятия отменены. Изменения внесены и в программы теле- и радиопередач.

Рейсом PS 752, уточнили в пресс-службе, летели 11 украинцев, из которых девять человек — члены экипажа. В самолете, который рухнул рядом с аэропортом Тегерана, также находились 63 гражданина Канады, «82 — Ирана, три — Германии, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, три — Великобритании». Все 177 человек погибли.

Лайнер «Международных авиалиний Украины» загорелся в воздухе после взлета. Причины трагедии выяснит специальная комиссия. Предварительно установлено, что авиакатастрофа произошла из-за возгорания двигателя. Его могла спровоцировать техническая неисправность.

Владимир Зеленский провел рабочее совещание, на котором разбирались связанные с крушением украинского Boeing 737 в Тегеране вопросы.