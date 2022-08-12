СМИ назвали цель обысков ФБР в имении Трампа

Агенты ФБР надеялись обнаружить в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде секретные документы о ядерном оружии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

«Секретные документы, связанные с ядерным оружием, были среди предметов, которые искали в имении Трампа», — сообщает издание без указания подробностей.

В окружении Трампа заявили, что сообщения про наводку о важных документах не имели отношения к делу. Об этом сообщил телеканал Fox News. В случае сомнений ФБР могло бы просто обратиться к экс-главе Белого дома, отметили его соратники.

По данным источника, Трамп сотрудничает с правоохранительными органами и национальным архивом в течение года, его работа с документами не противоречит закону.

Американская администрация обратилась в суд с просьбой рассекретить документы, которые касаются обысков в имении экс-президента. Главы ФБР и Минюста США получили письма с угрозами убийства после обыска в доме Трампа. Аналогичные послания поступают в адрес агентов Федерального бюро расследований.