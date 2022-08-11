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    11 августа 2022, 23:01

    Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа

    Власти США попросили суд рассекретить документы об обыске в доме Трампа

    Юлия Шелковенко

    Американская администрация обратилась в суд с просьбой рассекретить документы, которые касаются обысков в имении экс-президента Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минюста США Меррика Гарланда.

    Главы ФБР и Минюста США Крис Рэй и Меррик Гарланд получили письма с угрозами убийством после обыска в доме Трампа. Аналогичные послания поступают в адрес агентов спецслужб.

    Информация о следственных мероприятиях в поместье экс-президента появилась 9 августа. Политик связывает их с его возможным участием в следующих выборах. Вероятно, кто-то пытается запугать Трампа.

    В Белом доме заявили, что ФБР не предупреждало президента Джо Байдена и сотрудников его офиса о планируемых обысках у его предшественника. Минюст США ведет расследование независимо от Белого дома.

    По словам Трампа, сотрудники ФБР работали без свидетелей. Они не предоставили адвокатам возможности наблюдать за процедурой.