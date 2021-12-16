СМИ назвали сроки свадьбы Ассанжа и Стеллы Моррис

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис поженятся не раньше начала 2022 года. Об этом сообщило издание Evening Standart.

Пара официально подала заявление о заключении брака в конце декабря текущего года. При этом государственная пенитенциарная служба Великобритании одобрила просьбу на заключение брака в тюрьме.

«Это произойдет не раньше начала 2022 года, и Моррис все еще поддерживает связь с тюрьмой по поводу количества гостей», — пишет Evening Standart по итогам интервью с Моррис.

На минувшей неделе Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Там ему грозит до 175 лет лишения свободы за обвинения в шпионаже. Дело должно быть передано в Вестминстерский магистерский суд, после чего оно направится к министру, принимающему решение об экстрадиции. Все это время основатель WikiLeaks будет оставаться под стражей. Адвокаты будут оспаривать решение об экстрадиции.

В 2010 году Ассанж был обвинен в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь решение Великобритании передать его США.

11 апреля 2019 года его задержали в Лондоне по запросу Штатов. Слушания по делу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. В дальнейшем американские власти предъявили основателю WikiLeaks еще 17 эпизодов нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Ранее невеста Ассанжа сообщила, что журналист перенес инсульт в тюрьме. Здоровье подвело Ассанжа 27 октября, когда он общался по видеосвязи в суде Лондона. Симптомы неврологических проблем стали заметны, потому что у Ассанжа опустилось правое веко и появились проблемы с памятью. Сам Ассанж предположил, что микроинсульт произошел из-за стресса на фоне продолжительной судебной тяжбы. Также его состояние в целом ухудшилось, передали журналисты.