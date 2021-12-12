Невеста Ассанжа сообщила о том, что журналист перенес инсульт в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт, находясь в тюрьме строгого режима в Великобритании. Об этом написало издание Mail on Sunday со ссылкой на невесту ведущего Стеллу Моррис.

«Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме Белмарш, сообщила вчера вечером его невеста Стелла Марис», — написали авторы одной из статей.

Как передала Моррис, здоровье подвело Ассанжа 27 октября, когда он общался по видеосвязи в суде Лондона. Симптомы неврологических проблем стали заметны, потому что у Ассанжа опустилось правое веко и появились проблемы с памятью. Сам Ассанж предположил, что микроинсульт произошел из-за стресса ввиду продолжительной судебной тяжбы. Также его состояние в целом ухудшилось, передали журналисты.

Моррис выразила переживания за своего избранника, и в данный момент опасается еще более серьезных приступов. Британский суд не прокомментировал эти заявления.

Сейчас идет процесс, в ходе которого американская и британская сторона принимают решение об экстрадиции Ассанжа в США. В случае выдачи журналиста Штатам ему грозит до 175 лет тюрьмы.