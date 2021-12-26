СМИ назвали сроки начала диалога России и НАТО

Переговоры между Россией и НАТО могут состояться 12 января 2022 года, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по информации агентства, принял решение провести заседание Совета Росси — НАТО именно в указанную дату. Сейчас, как отмечено, идет обсуждение этого вопроса с представителями Москвы.

В тот же день, как отмечается, пройдет заседание начальников Генштабов стран-участниц Североатлантического альянса. Оно состоится в Брюсселе.

На этой неделе в США уже заявили о готовности страны и НАТО к диалогу с Россией по гарантиям безопасности. Посол Штатов Джон Салливан заметил, что в американском правительстве ознакомились с представленными РФ документами. По словам дипломата, взаимодействия с российским правительством ждут европейские партнеры и все обеспокоенные ситуацией с безопасностью в Европе.