СМИ назвали причину отмены встречи Зеленского и Бербок

Позиция Берлина по «Северному потоку — 2» и поставкам оружия стали поводами, по которым президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом в своем Twitter написал журналист телеканала CNN Джейк Таппер со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству.

Таппер написал, что Зеленский не стал встречаться с Бербок из-за того, что она не захотела заявлять об отказе Германии от трубопровода «Северный поток — 2» даже в случае гипотетического вторжения России. Еще одна причина для отказа от встречи — нежелание Берлина предоставить какую-либо военную помощь Киеву, «прямо или косвенно».

«Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так — это было сделано намеренно, сказал мне источник», — написал журналист.

Также источник сообщил журналисту, что в Восточной Европе и на Украине Германию все больше рассматривают как союзника России, нежели как союзника Запада.

О визите главы немецкого МИД на Украину 7–8 февраля для переговоров с президентом Зеленским и главой украинского МИД Кулебой сообщала ранее представитель министерства иностранных дел ФРГ. Накануне стало известно, что визит не состоится. Германский телеканал N24 сообщил, что встреча была отменена по инициативе Киева.

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что отмена произошла из-за насыщенного графика президента Зеленского. Он призвал не расценивать это как политический сигнал.