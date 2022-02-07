Глава МИД Германии Бербок назвала причину отмены встречи с Зеленским

Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится. В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали не создавать вокруг ситуации «какую-то конспирологию».

Бербок заявила об отмене запланированной встрече на брифинге в Киеве, сообщила газета «Известия». Предполагалось, что она посетит Зеленского вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Но он на Украину не приедет. Сами встречи, по словам Бербок, не самоцель, поскольку существует «тесное общее согласование».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что никаких проблем со встречей с лидером страны нет. Он также призвал не создавать вокруг этого «какую-то конспирологию».

«Ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал», — процитировала Кулебу газета «Известия».

Глава МИД Украины подчеркнул, что у Владимира Зеленского насыщенный график.

Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем прибыл с визитом в РФ. В ходе переговоров в Москве глава России Владимир Путин назвал его другом.