СМИ назвали предполагаемую дату начала Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) на экстренном заседании 29 марта должен назначить новую дату проведения Олимпийских игр в Японии, которые должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса они были перенесены на неопределенный срок.

Знакомые с вопросом источники на условиях анонимности сообщили изданию New York Times, что открытие, скорее всего, будет назначено на 23 июля 2021 года. Ранее сообщалось, что новая дата открытия токийских Игр будет назначена в ближайшие три недели.

На вопрос о новой дате проведения Олимпиады представитель МОК Марк Адамс попросил журналистов воздержаться от спекуляций. Однако собеседники газеты утверждают, что назначение почти идентичной даты следующего года выглядит логичным, если учесть, как трудно будет втиснуть Игры в уже составленный и достаточно плотный спортивный календарь 2021 года.

Тем более что, по некоторым данным, это время является самым удобным для телекомпании NBCUniversal, которая обычно платит по миллиарду долларов за право на трансляцию Олимпиад.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были стать одними из самых дорогих в истории спорта. Их общий бюджет составит 15,3 миллиарда долларов