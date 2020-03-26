Игры в Токио станут одними из самых дорогих в истории из-за переноса. Но Сочи не переплюнут

Летние Олимпийские игры в Токио станут одними из самых дорогих в истории из-за переноса на год. Первое место по-прежнему удерживают Игры в Сочи.

Экономисты оценивают перенос Олимпийских игр в Токио в дополнительные 2,7 миллиарда долларов, значит общий бюджет составит 15,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на СМИ.

Несмотря на внушительную сумму в 15 миллиардов, если это будет правдой, Олимпиада в Токио станет второй самой дорогой в истории. Дороже обходились только зимние Олимпийские игры в Сочи, которые прошли в 2014 году — 21,9 миллиарда долларов.

Япония до последнего не исключала, что сможет принять Олимпийские игры в конце июля, несмотря на эпидемию коронавируса. Однако несколько стран, в том числе Австралия и США, попросили МОК о переносе. Дело не только в том, что к июлю пандемия может не закончиться, а значит существует опасность заразиться. Национальные олимпийские комитеты отмечали, что из-за мер по карантину спортсмены не смогут подготовиться к Олимпиаде.

24 марта в МОК объявили о переносе Олимпиады, новые даты сообщат позже.