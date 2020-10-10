СМИ назвали ошибку США в отношении России

По их словам, это «непозволительная глупость». Кроме того, в статье призывают перестать критиковать тех, кто выступает за улучшение отношений с Россией, иначе это негативно скажется на политике страны.

Также авторы статьи считают, что Америке нужно пересмотреть внешнюю политику и избавиться от «паранойи», связанной с Россией.

В СМИ уточняется, что отношения Владимира Путина и Дональда Трампа неоднозначны, а сговор последнего с Россией — старый миф, который «все никак не умрет».

Ранее Трамп рассказал, что симпатизирует Владимиру Путину. Он уверен, что смог бы поладить с российским лидером.

Об этом президент США рассказал во время интервью в программе The Rush Limbaugh Show. Трамп заявил, что симпатизирует Владимиру Путину, и выразил надежду, что его чувства взаимны.

«Мне он нравится. И, вероятно, я нравлюсь ему. Но я гарантирую, что ему было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с [Джо] Байденом», — подчеркнул Трамп.