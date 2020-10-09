Трамп рассказал о своей симпатии к Путину и понадеялся, что она взаимна

Президент США Дональд Трамп рассказал, что симпатизирует Владимиру Путину. Он уверен, что смог бы поладить с российским лидером.

Об этом президент США рассказал во время интервью в программе The Rush Limbaugh Show. Трамп заявил, что симпатизирует Владимиру Путину, и выразил надежду, что его чувства взаимны.

«Мне он нравится. И, вероятно, я нравлюсь ему. Но я гарантирую, что ему было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с [Джо] Байденом», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что кандидат от демократов Джо Байден медлителен, а также не наделен качествами, которые необходимы президенту. При этом Трамп отметил, что имеет в виду не возраст противника, которому 78 лет, а тот факт, что с ним «что-то не так». По мнению действующего президента США, его соперник не может сам ответить на простые вопросы. В пример Трамп привел ситуацию, которая произошла во время дебатов — тогда Байден трижды запутался, и ему помогал ведущий.

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового уровня». Таким же определением он охарактеризовал лидеров еще трех стран — президентов Китая, Северной Кореи и Турции.