СМИ назвали кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга | 360°

Мир 05 ноября 2022, 02:54 СМИ назвали кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга NYT: генсека НАТО Столтенберга могут заменить Фриланд, Каллас или Уоллес РИА "Новости"

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Глава Минфина Канады Христя Фриланд, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр обороны Британии Бен Уоллес рассматриваются в качестве кандидатов на пост генсека блока НАТО, который сейчас занимает Йенс Столтенберг, написала газета The New York Times (NYT).

Полномочия нынешнего генсека истекают 30 сентября 2023 года. В США кандидатуру Фриланд на пост главы НАТО считают основной. Среди тех, кто мог бы занять это место — Каллас, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Издание не исключает, что должность генсека привлечет и британского министра обороны Уоллеса.

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NYT уточняет — полномочия Столтенберга могут продлить до 2024 года. По мнению генсека, в настоящее время в мире наметился очередной кризис. Он призвал членов Альянса сохранять единство и действовать сообща.

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