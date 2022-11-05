Китай призвал США не подогревать конфликт на Корейском полуострове | 360°

Мир 05 ноября 2022, 01:12 Китай призвал США не подогревать конфликт на Корейском полуострове Постпред Китая при ООН Цзюнь призвал США не подогревать конфликт на Корейском полуострове РИА "Новости"

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Американская администрация должна прекратить действия, которые ведут к эскалации на Корейском полуострове, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Его слова привел ТАСС.

«Китай внимательно следит за событиями на Корейском полуострове и глубоко обеспокоен эскалацией напряженности», — отметил высокопоставленный китайский дипломат.

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По его словам, ракетные запуски Северной Кореи объясняются действиями США. Американская и южнокорейская армии возобновили маневры с участием сотни самолетов. Это привело к росту конфронтации в регионе, но необходимо напротив создать все условия для возобновления диалога с Пхеньяном, подытожил Цзюнь.

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Власти Северной Кореи утром 3 ноября выпустили несколько ракет в сторону Японского моря. В Сеуле выразили обеспокоенность из-за испытаний Пхеньяна.

Накануне Южная Корея подняла в воздух самолеты-невидимки в ответ на активность в небе северокорейской авиации.