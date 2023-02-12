Власть 12 февраля 2023, 15:22 Лавров заметил, что США гордятся подрывом «Северных потоков» Глава МИД РФ Лавров: США охотно признают причастность к терактам на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Соединенные Штаты перестали отрицать свою вину в подрыве газопроводов «Северный поток» и даже как будто гордятся своим поступком. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном». Текст опубликовали на сайте МИД.

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на „Северном потоке — 1“ и „Северном потоке — 2“, — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — подчеркнул Лавров.

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Он добавил, что «подлость» западных политиков хорошо известна. Министр предположил: США решили, что в последние два-три десятка лет Россия «слишком хорошо» сотрудничала с Германией (вернее, Германия с Россией) и появился «мощный альянс» на основе российских ресурсов и немецких технологий, угрожающий монополии американских корпораций. Видимо, США решили «разрушить, причем в буквально смысле», этот союз. Кроме того, дружба и «национальное примирение» между странами стало «костью в горле» США, считающим себя главным гегемоном, заключил Сергей Лавров.

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