12 февраля 2023, 15:22
Лавров заметил, что США гордятся подрывом «Северных потоков»
Глава МИД РФ Лавров: США охотно признают причастность к терактам на «Северных потоках»
Соединенные Штаты перестали отрицать свою вину в подрыве газопроводов «Северный поток» и даже как будто гордятся своим поступком. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном». Текст опубликовали на сайте МИД.
«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на „Северном потоке — 1“ и „Северном потоке — 2“, — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — подчеркнул Лавров.
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Он добавил, что «подлость» западных политиков хорошо известна. Министр предположил: США решили, что в последние два-три десятка лет Россия «слишком хорошо» сотрудничала с Германией (вернее, Германия с Россией) и появился «мощный альянс» на основе российских ресурсов и немецких технологий, угрожающий монополии американских корпораций. Видимо, США решили «разрушить, причем в буквально смысле», этот союз. Кроме того, дружба и «национальное примирение» между странами стало «костью в горле» США, считающим себя главным гегемоном, заключил Сергей Лавров.
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Германия
Газопровод Северный поток — 2
Сергей Лавров
Северный поток
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