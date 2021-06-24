СМИ: националисты устроили провокацию на приднестровском КПП

На границе Приднестровья выступающие за объединение Молдавии и Румынии активисты устроили провокацию. Они хотели прорваться в город Бендеры и Тирасполь.

Участниками инцидента стали представители молдавской парии «Альянс за объединение с Румынией» (AUR), сообщил сайт «Новости Приднестровья». Акцию они устроили на приднестровском пограничном пункте в Варнице.

«Развернули флаги и включили гимн Румынии, кричали, что такого государства, как Приднестровье, не существует, и требовали, чтобы их пропустили в Бендеры и Тирасполь», — отмечено в публикации.

Националисты хотели провести агитацию за свою партию.

ЦИК Молдавии, напомнил ТАСС, зарегистрировал для участия в досрочных парламентских выборах два выступающих за ликвидацию молдавского государства формирования — румынский альянс и Партию национального единства. У AUR в декабре 2020 года было более 9% голосов избирателей. Они заняли четвертое место среди оказавшихся в парламенте партий.

Опросы показали, что большинство жителей Румынии выступают за объединение с Молдавией. Но менее трети молдаван стали сторонниками этой недели.