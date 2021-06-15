Политолог перечислил планы Санду на посту президента

Политолог Богдан Цырдя сообщил, какие цели преследует президент Молдавии Майя Санду. Об этом сообщило издание Pravda.Ru.

По его словам, президент хочет создать правительство, которое будет находиться под контролем США. Цырдя уверен, что Санду планирует «присоединиться к антироссийскому полюсу вместе с Украиной и Грузией».

Также он считает, что вторая задача президента — «осуществить как можно быстрее полную зачистку политического и экономического класса». Эксперт сравнил политику Санду с политикой бывшего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.