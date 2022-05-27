СМИ написали о назревшим расколе между США, Европой и Украиной

Между Соединенными Штатами, европейскими странами и Украиной возможен раскол из-за ситуации на Украине. Один из ключевых его вопросов — цели, которые преследует каждая сторона, на какие уступки готовы пойти украинские власти для завершения конфликта. Об этом написала газета The New York Times.

«По истечении трех месяцев выдающегося единства <…> все больше заметен раскол во мнениях, что делать дальше», — говорится в статье издания.

Газета отметила, что в ситуации, когда Штаты называют Россию страной-изгоем, которую необходимо исключить из мировой экономики, Европа говорит об опасности такого подхода. Издание обратило внимание на то, что как американское руководство поменяло свои взгляды. Ведь глава Пентагона в конце апреля сообщал о стремлении США видеть «Россию ослабленной».

При этом ряд стран Европы, в частности Венгрия, не хотят вводить эмбарго на поставки нефти из РФ.

«К тому же, европейцы даже не пытаются, по крайней мере пока, отказаться от импорта российского газа», — написало издание.

Германия, Франция, Италия озабочены возможным затягиванием конфликта. Они опасаются, что из-за сложившейся ситуации их экономики понесут ущерб. Ведь Россия — это сосед, которого невозможно навсегда изолировать.

Раскол виден и благодаря Всемирному экономическому форуму в Давосе. Там бывший госсекретарь США, 99-летний Генри Киссинджер, предположил, что Украина все-таки будет вынуждена пойти на территориальные уступки с Россией.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский согласится на некоторые уступки, снимут ли США и их союзники многие из своих сокрушительных санкций, <…> или это грозит похоронить их надежду надломить российские возможности в будущем»? — задалась вопросом газета.

Издание напомнило слова Зеленского, что Украина хочет добиться отвода войск на линию соприкосновения по состоянию на 23 февраля текущего года. Однако в Европе такие планы считают амбициозными. Некоторые эксперты выразили мнение, что у украинских властей нет возможностей по-настоящему настаивать на этом.