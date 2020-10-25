Тихановская подтвердила планы забастовки с 26 октября

В воскресенье в Минске и других городах республики прошли традиционные марши против президента Александра Лукашенко. После основного шествия силовики задерживали оставшихся активистов во дворах, бросали им под ноги светошумовые гранаты.

«Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила», — говорится в обращении Тихановской.

«Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка», — отметила оппозиционер.

Тихановская выдвинула «народный ультиматум» две недели назад. В нем было три требования: отставка Лукашенко, конец насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных.