СМИ: место в администрации Байдена получит трансгендер

В администрации избранного президента США Джо Байдена появится трансгендер. Глава государства намерен отдать должность помощника министра здравоохранения медику Рейчел Левайн.

Рожденная мужчиной американка станет первым трансгендером, получившим федеральную должность с подтверждением в сенате. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

Байден заявил, что Левайн «обеспечит стабильное лидерство и привнесет необходимый опыт, чтобы помочь людям преодолеть пандемию».

«Вне зависимости от их места жительства, расы, вероисповедания, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности», — подчеркнул он. Избранный президент США добавил, что новый помощник главы Минздрава будет работать на благо здравоохранения «в этот критический момент» и последующее время.

Рейчел Левайн стояла во главе системы здравоохранения штата Пенсильвания. Назначение она получила от губернатора-демократа Тома Вольфа в 2017 году, а в 2019-м руководила борьбой с пандемией в регионе.