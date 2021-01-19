Депутат объяснил решение Байдена не менять посла США в России

Он предположил, что Салливан устраивает Байдена своим профессиональным подходом, либо сейчас просто нет более подходящей кандидатуры на должность посла.

«На самом деле, такое заявление Байдена внушает осторожный оптимизм. Ведь сейчас санкционная политика и варианты давления на РФ, принуждающие к каким-то невыгодным для нас решениям, уже исчерпали себя и показали свою неэффективность», — считает Морозов.

Он уточнил, что Байден может начать работать над взаимоотношениями с Россией, начать их выстраивать «на взаимоприемлемой, договорной основе». Поэтому ему нужен человек, который уже имел опыт общения с российским правительством и «сможет возобновить межправительственный диалог в новом формате», предположил депутат.

Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в ранге президента США. Речь могут обнародовать 19 января — за день до инаугурации Джо Байдена.