СМИ: Кувейт и Ирак снизили цены на нефть вслед за саудовцами

Ирак уменьшил цену на нефть марки Basrah Light. Баррель в апреле подешевеет на пять долларов. При этом иракская госкомпания Oil Marketing Organization (SOMO), по данным агентства, хочет увеличить объем экспорта со следующего месяца.

Кувейт снизил цену за баррель нефти для покупателей из Азии на шесть долларов. На такую же сумму раньше уменьшила цену и саудовская компания Saudi Aramco. Скидка будет касаться поставок сырья в Юго-Восточную и Восточную Азию.

Как 8 марта написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя властей Саудовской Аравии, снижение цен связано с попыткой ослабить российские позиции на рынке. Издание подчеркнуло, что на такой шаг Эр-Рияд пошел после провалившихся переговоров 6 марта о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) настаивала на дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия отказалась от этой сделки. В итоге с апреля все ограничения по добыче топлива снимут.