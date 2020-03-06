ОПЕК+ не договорились о сделке по сокращению добычи нефти

ОПЕК не смог договориться с Россией и другими странами о новом сокращении добычи нефти. Картель хотел создать дефицит сырья, чтобы компенсировать свои потери из-за падения спроса на фоне распространения коронавируса.

Москва не согласилась на предложение ОПЕК, так как ее экономика более устойчива к понижению цен на нефть. Кроме того, низкие цены позволят убрать конкурентов в лице американских компаний, добывающих сланцевую нефть. С таким заявлением выступило агентство Bloomberg.

Крах переговоров создает двойную угрозу для нефтяного рынка. Картель не сможет компенсировать свои доходы из-за падения спроса. А с 1 апреля заканчивается договоренность об ограничении ежедневной добычи на 2,1 миллиона баррелей в день, которого придерживались все страны.

На фоне таких новостей котировки нефти опустились на Лондонской бирже опустились до показателей июля 2017 года. Майские фьючерсы торговались по 45,7 доллара за баррель, потеряв более 9% стоимости.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ продолжит работу в рамках подписанного документа о сотрудничестве. При этом он подчеркнул, что с 1 апреля ни у одной из стран больше нет обязательств по сокращению добычи нефти.

Министр отметил, что наращивание добычи нефти зависит только от планов, которые ставили перед собой российский нефтяной бизнес.

«Нужно будет с компаниями посовещаться и обсудить, потому что мы не обсуждали такой вариант», — привело цитату министра РИА «Новости».

На переговорах, которые проходили в Вене страны ОПЕК предлагали не входящим в картель странам продлить договор о сокращении о добыче нефти, а также еще больше уменьшить объем добываемого сырья на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Две трети этого объема страны ОПЕК готовы были взять на себя, остальное они предложили распределить между остальными нефтедобывающими странами.

Против новых ограничений выступили Россия и Казахстан. Об их позиции стало известно еще до начала переговоров. При этом Москва была продлить действующее соглашение на второй квартал. Вчера министры стран ОПЕК одобрили соглашение о сокращении. Но сегодня переговоры с Россией и другими странами ОПЕК+ провалились.