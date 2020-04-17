Число жертв COVID-19 в мире перевалило за 150 тысяч человек

Всего количество инфицированных 2019-nCoV уже достигло 2 214 861 человека, а 564 тысячам пациентов удалось выздороветь. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.

Странами с наибольшим числом подтвержденных случаев заражения по-прежнему остаются США (684 920), Испания (188 093), Италия (172 434) и Франция (147 121).

Россия находится на 13-м месте, по последним данным в стране 32 тысячи зараженных и 273 скончавшихся.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что был найдет «нулевой пациент», положивший начало всей пандемии — это сотрудник лаборатории у китайском городе Ухань, ему вирус передался от летучей мыши.

Ученый и нобелевский лауреат заявил о том, что новый коронавирус якобы не имеет природного происхождения. Он, по его мнению, был разработан в лаборатории. Россия рассматривает разные версии происхождения вируса.