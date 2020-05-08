СМИ: Ким Чен Ына засняли вместе с двойниками

Утверждается, что Ким Чен Ын находился вместе с двумя своими двойниками. При этом они оба сняты со спины. Съемка происходила в ночное время.

По данным газеты, видео сняли в июле 2017 года, во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

Помимо северокорейского лидера и его предполагаемых двойников на кадрах также присутствуют люди в военной форме. Для чего главе государства понадобилось демонстрировать своих двойников, причем сразу двоих, издание умалчивает.

Источник фото: ЦТАК

В апреле стали распространяться слухи о смерти или тяжелой болезни лидера Северной Кореи. Он не появился на одном из главных праздников в стране — дне рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. 2 мая были опубликованы фотографии и видео, на которых Ким Чен Ын открывает новый завод по производству удобрений.