Власти закрыли выезд из китайского Уханя из-за коронавируса

Муниципальные власти Уханя решили 23 января полностью закрыть выезд из города из-за смертельного коронавируса. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на государственное телевидение.

В городе закрыли железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, перестал работать городской транспорт. Уехать из города и перемещаться по нему сейчас невозможно. Власти пока не сообщили, когда снимут транспортную блокаду. В официальном сообщении не говорится, могут ли люди пользоваться личными машинами во время карантина.

Газета со ссылкой на очевидцев сообщила, что сразу после объявления толпы людей двинулись в сторону вокзалов, так как поездки у них были запланированы еще до карантина. 25 января Китайский новый год. Миллионы китайцев в эти праздничные дни отправляются в путешествие, чтобы повидаться с близкими и посетить святые места. Этот период праздничных отпусков в Китае считается крупнейшей ежегодной миграцией людей в мире.

Ухань, в свою очередь, один из четырех крупнейших железнодорожных узлов страны. В городе живут 11 миллионов человек.

Первые случаи заражения коронавирусом медики зафиксировали в декабре 2019 года. Эпицентром стал Ухань. Неизвестный вирус, который вызывает смертельную пневмонию, убил 17 человек. Заразились более 500 человек. В России усилили санитарный контроль и начали создавать экспресс-тест и вакцину.

Все самое главное о коронавирусе из Китая — в материале «360».