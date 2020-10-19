СМИ: хакеры из КНДР атаковали российские оборонные предприятия

Хакерская группировка Kimsuky из Северной Кореи пыталась атаковать российские военные промышленные организации. Весной они рассылали сотрудникам мошеннические письма с вакансиями, текст был связан с пандемией. С помощью этого злоумышленники хотели собрать конфиденциальную информацию.

Об атаке газете «Коммерсантъ» рассказали эксперты из службы кибербезопасности. Например, в апреле была атакована компания «Ростех». Однако атаки не нанесли вреда, так как были плохо разработаны. Но это могло быть только подготовкой к более серьезным ударам по системе.

Эксперты считают, что, вероятно, хакеры атаковали военные организации в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники не только в России, но и на Украине, в Словакии, Турции и Южной Корее. И во всех случаях фигурировал способ почтовой рассылки.

Самым масштабным хакерским нападением Kimsuky был взлом сети южнокорейского оператора 23 ядерных реакторов в 2014 году. Также год назад они атаковали американские исследовательские институты.

Ранее в СМИ появилась информация, что хакеры из Азербайджана взломали государственные сайты Армении.