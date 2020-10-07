СМИ: хакеры из Азербайджана взломали государственные сайты Армении

Уточняется, что среди взломанных порталов сайты президента Армении, главы Нагорно-Карабахской Республики, а также всех министерств государства. На этих электронных площадках злоумышленники разместили снимки с выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, генерала Полада Гашимова и национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова. Помимо прочего появились фотографии, на которых азербайджанские солдаты поднимают государственный флаг в Суговушане, пишет сайт NEWS.ru.

Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Глава РФ назвал происходящее в Карабахе трагедией.

Напомним, что вооруженные столкновения на линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой продолжаются с 27 сентября. Стороны используют артиллерию, под огонь которой попадают приграничные населенные пункты.