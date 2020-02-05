Премьер-министр Украины Алексей Гончарук так и не отчитался перед Владимиром Зеленским о работе правительства. Президент должен был получить промежуточный доклад до 4 февраля.

Поручение украинский лидер дал главе кабмина 17 января, когда решался вопрос о его отставке. Об этом напомнило издание «Украинские новости». В Верховной раде уже открылась новая сессия, а отчета Гончарука о деятельности правительства до сих пор нет.

Скандал вокруг Алексея Гончарука разразился после публикации в Сети аудиозаписей, где человек с похожим на премьера голосом критикует Зеленского и признается в слабых познаниях в экономике.

Гончарук решил уйти в отставку. Глава государства отказался освобождать его от занимаемой должности и дал еще один шанс, поставив перед министрами определенные задачи.

Премьер-министр назвал некоторых чиновников в стране «негодяями и подонками» и пообещал их уволить. О самом Гончаруке его коллеги тоже отзываются нелестно.