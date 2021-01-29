СМИ: ЕС заблокирует поставки вакцины Pfizer в Великобританию

Компания AstraZeneca ранее высказала готовность обеспечить вакциной Соединенное Королевство, но при этом отложила поставки препарата в Евросоюз. Свое решение она обосновала более поздней датой подписания договора, уточнило РИА «Новости».

Глава Евросовета отреагировал на это. Он заявил, что идет обсуждение экстренных мер. Возможен вариант замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата Pfizer, хотя Лондон уже приобрел 40 миллионов доз этой вакцины.

Европейское издание Politico уточнило, что Брюссель согласовал механизм блокирования вывоза вакцины. Таможенные власти ЕС будут накладывать запрет на экспорт препаратов без соответствующего разрешения. Европейские государства будут давать «добро» при условии, что производители препаратов обеспечили вакциной Евросоюз. Этот план могут окончательно утвердить уже 29 января.

Компания AstraZeneca заявила об отставании от графика производства вакцины на два месяца. Она пообещала обеспечить Европу препаратом от коронавируса до конца февраля.